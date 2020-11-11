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Уникальное устройство, сочетающее в себе возможности хранения данных и выполнения адаптивных вычислений накануне было представлено компаниями Samsung и Xilinx. Это твердотельный накопитель Samsung SmartSSD Computational Storage Drive (CSD) со встроенным программируемым модулем Xilinx.

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Как сообщается на сайте компании Xilinx, перенос вычислительных ресурсов как можно ближе к месту хранения информации позволяет значительно ускорить обработку данных. В основе SmartSSD лежит адаптивная платформа Xilinx — мощный инструмент, который позволяет легко создавать гибкие приложения с поддержкой аппаратного ускорения для решения широкого круга задач, связанных с обработкой больших массивов данных. Скорость работы приложений, интенсивно использующих данные, возрастает до 10 раз и более.

Перемещение больших объемов данных между накопителем и центральным процессором неэффективно. По мере увеличения объемов данных центральные процессоры становятся узкими местами системы, ограничивая возможности обработки. В случае с SmartSSD данные обрабатываются непосредственно на накопителе, до того, как достигнут центрального процессора, что позволяет значительно ускорить работу.

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Xilinx сообщает, что один SmartSSD позволяет ускорить обработку SQL-запросов в 2,8 раз, три SmartSSD позволят на 87% снизить нагрузку на центральный процессор при кодировании видео, а в сервере с 24 SmartSSD скорость чтения сжатых данных достигает 72 Гбит/с.

Спецификации реклама

Источник: Xilinx