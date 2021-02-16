Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

BlueStacks — сверхпопулярный эмулятор Android, позволяющий играть в мобильные игры на ПК. Недавно эмулятор получил большое обновление. Новая версия приложения пока находится на стадии бета-тестирования, но это полностью работоспособный продукт, доступный для скачивания любому желающему.

реклама



Бета-версия BlueStacks 5 была существенно переработана с упором на повышение производительности, стабильности и облегчение клиента. Новый эмулятор позволяет снизить потребление оперативной памяти до 40% и до 87% снизить нагрузку на процессор в экономичном режиме. Улучшилась мультизадачность, скорость запуска и переключения между окнами, отзывчивость приложения.

Одним из главных нововведений является поддержка ARM-процессоров. Ресурс XDA-Developers подчеркивает слова главного программного архитектора BlueStacks, Шарада Агарвала (Sharad Agarwal), который сообщил, что работа над поддержкой ARM-процессоров велась несколько последних лет. Устройства, основанные на ARM-процессорах, обладают большим преимуществом над устройствами x86 за счет отсутствия необходимости двоичной трансляции машинного кода. таким образом, на ARM процессорах стоит ожидать существенно большую производительность BlueStacks.

анонсы и реклама Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU



