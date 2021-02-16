Игровой Android эмулятор BlueStacks стал существенно производительнее и получил поддержку ARM
BlueStacks — сверхпопулярный эмулятор Android, позволяющий играть в мобильные игры на ПК. Недавно эмулятор получил большое обновление. Новая версия приложения пока находится на стадии бета-тестирования, но это полностью работоспособный продукт, доступный для скачивания любому желающему.
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Бета-версия BlueStacks 5 была существенно переработана с упором на повышение производительности, стабильности и облегчение клиента. Новый эмулятор позволяет снизить потребление оперативной памяти до 40% и до 87% снизить нагрузку на процессор в экономичном режиме. Улучшилась мультизадачность, скорость запуска и переключения между окнами, отзывчивость приложения.
Одним из главных нововведений является поддержка ARM-процессоров. Ресурс XDA-Developers подчеркивает слова главного программного архитектора BlueStacks, Шарада Агарвала (Sharad Agarwal), который сообщил, что работа над поддержкой ARM-процессоров велась несколько последних лет. Устройства, основанные на ARM-процессорах, обладают большим преимуществом над устройствами x86 за счет отсутствия необходимости двоичной трансляции машинного кода. таким образом, на ARM процессорах стоит ожидать существенно большую производительность BlueStacks.
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