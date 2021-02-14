Ryzen 7 PRO 5750G разогнался до 4,8 ГГц по всем ядрам и оказался не хуже 5800X
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Компания AMD еще ни слова не говорила о настольных APU на базе микроархитектуры Zen3, однако инженерные образцы моделей семейства Cezanne уже можно найти даже на eBay, не говоря о торговых площадках Китая, где «конфиденциальные» 8-ядерные модели Ryzen 7 серии 5000G переходят из рук в руки уже в течение месяца.
Новые данные о модели PRO 5750G появились на китайской площадке Baidu. Владелец процессора поделился результатами разгона до 4,8 ГГц по всем ядрам при напряжении 1,47 В. Это был предел для стабильной работы. Процессор смог работать и на 4,89 ГГц при 1,5 В, но не был стабилен в ряде приложений.
На частоте 4,8 ГГц новый APU набрал 660 баллов в одноядерном тесте CPU-Z и 6898 баллов в многоядерном. Это соответствует уровню настольного процессора Ryzen 7 5800X, который также является 8-ядерным, но обладает более высокой форсированной частотой — приблизительно на 100 МГц, отмечает VideoCardz. Разогнанный монолитный APU Cezanne предлагает аналогичную производительность, которая к моменту выхода может еще немного улучшиться.
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