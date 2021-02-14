Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания AMD еще ни слова не говорила о настольных APU на базе микроархитектуры Zen3, однако инженерные образцы моделей семейства Cezanne уже можно найти даже на eBay, не говоря о торговых площадках Китая, где «конфиденциальные» 8-ядерные модели Ryzen 7 серии 5000G переходят из рук в руки уже в течение месяца.

Новые данные о модели PRO 5750G появились на китайской площадке Baidu. Владелец процессора поделился результатами разгона до 4,8 ГГц по всем ядрам при напряжении 1,47 В. Это был предел для стабильной работы. Процессор смог работать и на 4,89 ГГц при 1,5 В, но не был стабилен в ряде приложений.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

На частоте 4,8 ГГц новый APU набрал 660 баллов в одноядерном тесте CPU-Z и 6898 баллов в многоядерном. Это соответствует уровню настольного процессора Ryzen 7 5800X, который также является 8-ядерным, но обладает более высокой форсированной частотой — приблизительно на 100 МГц, отмечает VideoCardz. Разогнанный монолитный APU Cezanne предлагает аналогичную производительность, которая к моменту выхода может еще немного улучшиться.