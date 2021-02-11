AMD Ryzen 7 5700G ES уже можно купить на Ebay за $499
Появление инженерного образца нового гибридного процессора AMD на базе микроархитектуры Zen3 недавно стало причиной ряда новостей. Модель продемонстрировала свои характеристики и возможности в CPU-Z и AIDA64.
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На данный момент AMD еще не раскрыла подробности новой линейки и сроки начала ее продаж, более того, нет даже точных данных о том, будут ли эти модели доступны покупателям. По некоторым утверждениям, серию Ryzen 5000G снова можно будет встретить только в готовых брендовых системах.
Однако купить новый процессор Ryzen 7 5700G со встроенной графикой Vega можно уже сейчас. Инженерный образец с кодом 100-000000263-30 появился на торговой площадке Ebay по цене $499 или приблизительно 37000 рублей. Не исключено, что именно он и был героем последних новостей.
Продавец демонстрирует совместимость с материнскими платами на базе наборов системной логики AMD X570 и B550, а также возможности разгона — 4,6 ГГц при напряжении 1,3 В или 4,75 ГГц при 1,425 В. В последнем случае процессор демонстрирует в Cinebench R23 1514 баллов в однопоточной и 15456 баллов в многопоточной производительности.
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