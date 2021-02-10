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Рынок криптовалют продолжает свой рост, майнеры скупают все пригодные видеокарты, в ход идут уже и игровые ноутбуки. Похоже, что производители компонентов для игровых систем начинают постепенно адаптироваться под новую категорию потребителей, ставшую сейчас основной. Одни производители уже готовят специальные версии видеокарт для майнинга, другие решили представить специализированные блоки питания.

Unsplash На основе фото Patricia Zavala реклама

В сети появились фотографии блока питания Supernova Mining от EVGA. Официально о данной модели пока ничего неизвестно, как и о первоисточнике фотографий. Блок питания обладает мощностью 1300 Вт и золотым сертификатом 80 PLUS, что говорит об эффективности около 88% при полной нагрузке. Для дополнительного питания видеокарт предназначены шесть 8-котнактных разъемов.

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Возможно, для ферм на базе NVIDIA GeForce RTX 3060 и Ti такая модель на 1300 Вт будет актуальна. Видеокарты NVIDIA среднего сегмента потребляют до 200 Вт, а за счет оптимизаций это значение можно уменьшить до 140…160 Вт.