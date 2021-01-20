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Высокий спрос на новые видеокарты NVIDIA со стороны майнеров склонил партнеров компании к решению о выпуске специализированных моделей для добычи криптовалют. В сети уже появились первые упоминания специализированной версии популярной у майнеров модели.

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Компания MSI зарегистрировала в базе данных Евразийской экономической комиссии несколько моделей GeForce RTX 3060 Ti MINER. Название серии прямо указывает на ее предназначение. Выбор RTX 3060 Ti неудивителен, во-первых, графические чипы для этой модели не подвержены такому дефициту, как флагманские решения, во-вторых, сообщество майнеров и крупнейшие майнинговые площадки признают, что RTX 3060 Ti является оптимальным решением для майнинга.

Майнинговый брокер NiceHash ранее сообщал об эффективности конфигурации из 10 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti. На тот момент ориентировочная окупаемость составляла пол года, также интересной оказалась отзывчивость видеокарт на ряд оптимизаций — эффективность майнинга удалось повысить на более чем 80% за счет нескольких простых настроек.