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Все больше и больше багов обнаруживается в Cyberpunk 2077 и, как оказывается, они могут вызвать проблемы не только с самой игрой, но и в подвергнуть персональный компьютер игрока опасности. На серьезную уязвимость обратил внимание пользователь ресурса Reddit.

В одной из недавних публикаций пользователь под псевдонимом Romulus_Is_Here донес до широкой общественности опасность использования сторонних сохранений и модификаций для Cyberpunk 2077. Не удивляет, что в игровых модификациях могут содержаться вредоносные файлы, но чтобы можно было нанести вред ПК через файл сохранения — это что-то новое. Уточняется, что кроме ПК в некоторой степени уязвимости подвержена и игровая консоль PlayStation 4.

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Команда разработчиков знает об эксплойте, но исправить его в последнем обновлении 1.11 не удалось. Уязвимость удалось закрыть в наборе Cyber Engine Tweaks, разрабатываемом сообществом моддеров и фанатов Cyberpunk 2077, которые хотят быстрее разработчиков довести игру до совершенства. Игрокам, которые не желают использовать сторонние модификации, лучше дождаться официального патча.