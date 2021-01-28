Таблица MSI поможет разобраться, какие видеокарты NVIDIA Ampere установлены в ноутбуках компании
Производители не стремятся сделать разделение своих продуктов более четким, а наоборот, зачастую вводят покупателей в ступор, включая в одну серию моделей экземпляры на разных микроархитектурах или с разными частотами и энергопотреблением.
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Доходит до того, что модели уже практически невозможно идентифицировать до покупки. Недавно NVIDIA решила убрать из маркировки обозначения Max-P и Max-Q, которые явно указывали на класс видеокарты — производительность или эффективность. Производители должны указывать уровень максимального энергопотребления дискретной видеокарты Total Graphics Power (TGP), который косвенно указывает на рабочие частоты. Но не все производители спешат это делать.
MSI представила на недавней технической трансляции таблицу, которая поможет разобраться, какой класс видеокарты установлен в конкретном ноутбуке компании. В своих моделях MSI использует по три варианта RTX 3060 и RTX 3080, а также два варианта RTX 3070.
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