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Производители не стремятся сделать разделение своих продуктов более четким, а наоборот, зачастую вводят покупателей в ступор, включая в одну серию моделей экземпляры на разных микроархитектурах или с разными частотами и энергопотреблением.

Pixabay На основе фото Jacek Abramowicz реклама

Доходит до того, что модели уже практически невозможно идентифицировать до покупки. Недавно NVIDIA решила убрать из маркировки обозначения Max-P и Max-Q, которые явно указывали на класс видеокарты — производительность или эффективность. Производители должны указывать уровень максимального энергопотребления дискретной видеокарты Total Graphics Power (TGP), который косвенно указывает на рабочие частоты. Но не все производители спешат это делать.

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MSI представила на недавней технической трансляции таблицу, которая поможет разобраться, какой класс видеокарты установлен в конкретном ноутбуке компании. В своих моделях MSI использует по три варианта RTX 3060 и RTX 3080, а также два варианта RTX 3070.