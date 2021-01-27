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Компания EVGA известна серией видеокарт, разрабатываемых в сотрудничестве с оверклокером Винсем Люсидо (Vince Lucido) по прозвищу KINGPIN. Одноименные видеокарты являются лучшими решениями от EVGA, предназначенными для энтузиастов и любителей экстремального разгона. На данный момент в обновленном ассортименте компании представлена GeForce RTX 3090 KINGPIN HYBRID GAMING с гибридной системой охлаждения.

Unsplash На основе фото Patricia Zavala реклама

Джейкоб Фриман (Jacob Freeman), директор по глобальному управлению продуктами EVGA, опубликовал в своем Twitter @EVGA_JacobF фото печатной платы GeForce RTX 3090 KINGPIN. К сожалению, на плате не распаяны элементы, однако это не мешает сформировать приблизительное представление о качестве и возможностях модели.

Источник: Twitter @EVGA_JacobF анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

В первую очередь многие обращают внимание на подсистему питания и она в этой модели выполнена на высшем уровне — используется 23-фазная VRM. Было бы интересно увидеть битву этого монстра с вариантом GeForce RTX 3090 Hall of Fame от GALAX, фотографии печатной платы которой недавно появились в сети. Судя по всему, EVGA планирует разыграть несколько печатных плат на своем Twitch канале, подробности розыгрыша могут появиться в ближайшее время.