EVGA показала печатную плату GeForce RTX 3090 KINGPIN и намекнула на розыгрыш
Компания EVGA известна серией видеокарт, разрабатываемых в сотрудничестве с оверклокером Винсем Люсидо (Vince Lucido) по прозвищу KINGPIN. Одноименные видеокарты являются лучшими решениями от EVGA, предназначенными для энтузиастов и любителей экстремального разгона. На данный момент в обновленном ассортименте компании представлена GeForce RTX 3090 KINGPIN HYBRID GAMING с гибридной системой охлаждения.
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Джейкоб Фриман (Jacob Freeman), директор по глобальному управлению продуктами EVGA, опубликовал в своем Twitter @EVGA_JacobF фото печатной платы GeForce RTX 3090 KINGPIN. К сожалению, на плате не распаяны элементы, однако это не мешает сформировать приблизительное представление о качестве и возможностях модели.
В первую очередь многие обращают внимание на подсистему питания и она в этой модели выполнена на высшем уровне — используется 23-фазная VRM. Было бы интересно увидеть битву этого монстра с вариантом GeForce RTX 3090 Hall of Fame от GALAX, фотографии печатной платы которой недавно появились в сети. Судя по всему, EVGA планирует разыграть несколько печатных плат на своем Twitch канале, подробности розыгрыша могут появиться в ближайшее время.
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