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Еще в прошлом году в сеть просочилась первая фотография печатной платы уникальной версии GeForce RTX 3090 Hall of Fame от компании GALAX. Бренд Hall of Fame (HOF) объединяет высокопроизводительные компоненты для энтузиастов, среди них и видеокарты, которые по праву считаются одними из лучших на рынке как по техническим характеристикам, так и по дизайну.

Если первая фотография демонстрировала лишь часть печатной платы, то новые снимки, появившиеся на ресурсе VideoCardz, демонстрируют результат работы инженеров GALAX во всей красе. Как отмечается в первоисточнике, дизайн печатной платы еще окончательно не утвержден, на фото представлен прототип, но, вероятно, если он успешно пройдет испытания, то именно такой дизайн будет запущен в производство.

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Судя по фотографии, видеокарта будет оснащена самой продвинутой на данный момент подсистемой питания с 26 фазами. Дизайн радиаторов будет изменен. Также можно отметить три 8-контактных разъема питания, специальную кнопку для переключения BIOS, точки для измерения напряжения и другие особенности, предназначенные для профессионалов.