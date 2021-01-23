Графическому чипу NAVI31 приписывают наличие двух чиплетов с 80 CU в каждом
Уровень доступности новых видеокарт находится на таком низком уровне, что в сети уже начали распространять слухи о следующем поколении видеокарт AMD. Из известной на данный момент информации предполагается, что следующий графический процессор компании, основанный на архитектуре RDNA3, будет иметь чиплетный дизайн. И вот уже на просторах интернета появились утверждения о комбинации в NAVI31 двух чиплетов с 80 вычислительными блоками (compute units, CU) в каждом.
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Таким образом, следующий флагман может обладать 10240 потоковыми процессорами. Двукратное увеличение CU скорее будет направлено на значительное улучшение производительности в трассировке лучей — у AMD нет отдельных ядер для аппаратного ускорения трассировки, как у NVIDIA, нагрузка ложится на часть блоков CU, что значительно снижает общую производительность.
Как отмечает ресурс VideoCardz, представители AMD уже рассказывали о некоторых подробностях архитектуры RDNA3, в том числе, в планах компании улучшить соотношение производительности на Ватт еще на 50%. Энтузиасты, пристально следящие за патентами AMD, также сообщают, что компания активно работает над алгоритмами синхронизации рабочей нагрузки между графическими процессорами/чилпетами. Ведется работа и над новым командным процессором, управляющим «ускорителями» лучей.
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