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Один из крупнейших производителей электроники, компания LG Electronics, серьезно задумалась о будущем своего мобильного подразделения. Как сообщает множество корейских СМИ, в том числе KBench, со ссылкой на письмо генерального директора LG Electronics, Квон Бонг-Сока (Kwon Bong-Seok), мобильный бизнес не приносит прибыль с 2015 года.

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Смартфонам компании не удается достичь целевых показателей продаж — в бюджетном и среднем сегменте модели сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны китайских аналогов, а флагманы не привлекают должного внимания и не окупают средства, затраченные на разработку и продвижение. И все это несмотря на значительные усилия компании в этом направлении.

На данный момент LG не приняла окончательного решения, вероятен сценарий продажи мобильного бизнеса, но это не единственный вариант развития событий, рассматриваются и любые другие, например реструктуризация. Возможно, компания получит какие-либо интересные предложения о сотрудничестве, судьба подразделения должна решиться уже в ближайшее время.