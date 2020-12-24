4-ядерный Core i7-11370H сравнялся с 6-ядерным Ryzen 5 5600H в многопоточном тесте Geekbench
Вчера в сети появился ряд результатов процессоров Intel Tiger Lake-H35 в известном бенчмарке Geekbench. Производительные мобильные модели Intel 11-го поколения с пониженным энергопотреблением показали отличный уровень однопоточной производительности, отметившись практически равными результатами с представителями линейки AMD Cezanne-H на базе архитектуры Zen3.
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Сегодня блогер, известный в Twitter как @TUM_APISAK, сообщил о регистрации в базе данных Geekbench нового результата процессора Core i7-11370H. На этот раз новинка Intel существенно улучшила свое положение, набрав 1606 баллов в однопоточном тесте и 5686 в многопоточном. Таким образом, однопоточная производительность Core i7-11370H превысила таковую у будущей флагманской модели Ryzen 9 5900HX на 5%. Что еще удивительнее, 8-поточный представитель Tiger Lake-H35 вплотную приблизился к 12-поточному Ryzen 5 5600H, отстав от него на 1%.
Вероятно, этого удалось достичь за счет более высокой частоты, но остается неизвестным уровень повышения частот при нагрузке на все ядра. Для одного ядра пиковые частоты Ryzen 5 5600H и Core i7-11370H отличаются на 400…500 МГц в пользу Intel.
Источник: @TUM_APISAK, Geekbench
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