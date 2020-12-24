Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

4-ядерный Core i7-11370H сравнялся с 6-ядерным Ryzen 5 5600H в многопоточном тесте Geekbench

Тигр Intel с новой архитектурой и 10-нм техпроцессом охотится на AMD.
[ ] для раздела Блоги
2
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Вчера в сети появился ряд результатов процессоров Intel Tiger Lake-H35 в известном бенчмарке Geekbench. Производительные мобильные модели Intel 11-го поколения с пониженным энергопотреблением показали отличный уровень однопоточной производительности, отметившись практически равными результатами с представителями линейки AMD Cezanne-H на базе архитектуры Zen3.

реклама


Сегодня блогер, известный в Twitter как @TUM_APISAK, сообщил о регистрации в базе данных Geekbench нового результата процессора Core i7-11370H. На этот раз новинка Intel существенно улучшила свое положение, набрав 1606 баллов в однопоточном тесте и 5686 в многопоточном. Таким образом, однопоточная производительность Core i7-11370H превысила таковую у будущей флагманской модели Ryzen 9 5900HX на 5%. Что еще удивительнее, 8-поточный представитель Tiger Lake-H35 вплотную приблизился к 12-поточному Ryzen 5 5600H, отстав от него на 1%.

Вероятно, этого удалось достичь за счет более высокой частоты, но остается неизвестным уровень повышения частот при нагрузке на все ядра. Для одного ядра пиковые частоты Ryzen 5 5600H и Core i7-11370H отличаются на 400…500 МГц в пользу Intel.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник: @TUM_APISAK, Geekbench

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel zen3 amd или intel intel 11-gen cezanne tiger lake-h
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570 в связке с процессором Core i5-9400F
5
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
15
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB (TF10D48G3600HC18JBK) объемом 16 Гбайт
12
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A520M-Plus
11
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
33
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
45

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 44
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 33
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 45
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 44
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi 9 Power раскупили за 30 секунд
7
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 7-й: Tropico 5
42
Cyberpunk 2077 запустили в разрешении 8К на GeForce RTX 3090 – стабильные 6 fps с трассировкой лучей
36
Финальный список из 81 смартфона Xiaomi, претендующих на MIUI 12.5 на Android 11 – названия и сроки
2
KFC представила KFConsole с процессором Intel и графикой GeForce RTX
13
В Cyberpunk 2077 нашли скрытый режим графики Cinematic RTX для топовых GPU - инструкция по активации
33
Core i9-11900 продемонстрировал низкий уровень производительности, уступив Core i7-10700К в C.R15/20
20
Intel Core i9 объединили с грилем в игровой консоли KFC
13
Видеокарты NVIDIA получили поддержку бесплатного буста AMD-SAM на материнских платах MSI X570 и B550
9
Энтузиаст создал для Cyberpunk 2077 игровые модели персонажей – свинку Пеппу, Шрека и Хидео Кодзиму
5
28 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе, России и мире
+
Энтузиаст сообщил о стоимости Intel Core i9-11900K ES, i9-11900 ES и i7-11700 ES
26
Radeon VII щеголяет на вторичном рынке высоким ценником
15
С 2021 информация о поступлениях на электронные кошельки будет передаваться в ФНС
76
Выясняем целесообразность апгрейда с RTX 2060 Super на свежую RTX 3060 Ti - игровой тест Benchmark
20
Cyberpunk 2077 протестировали в 8K — игра требует до 23 Гбайт видеопамяти и сражает GeForce RTX 3090
23
Новый хотфикс для Cyberpunk 2077 устраняет проблемы с сохранениями для ПК-версии
27
Battlestate Games опубликовал информацию о новом патче Escape From Tarkov
8
Обновление для Cyberpunk 2077 №1.06 повышает стабильность на слабых ПК и решает проблему с сейвами
14
Против CD Projekt RED готовится ещё один иск – компания может столкнуться с большими трудностями
31

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК к Новому Году за 30000 рублей
77
Наиболее интересные умные часы 2020 года: Amazfit Bip S, Amazfit GTR 2, Huawei Watch GT2 и другие
7
Ретробенчмаркинг — GeForce GTX 280 (GT200)
28
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
56
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
9
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
15
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570 в связке с процессором Core i5-9400F
5
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
73
Небольшое тестирование температурных режимов в корпусе Deepcool E - Shield
12
Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
3

Сейчас обсуждают

Махмуд Скорострелов
16:19
А ты ниче такой)
4-ядерный Core i7-11370H сравнялся с 6-ядерным Ryzen 5 5600H в многопоточном тесте Geekbench
skydan
16:19
Фаридушка. Ты рофл, причем буквально начиная с никнейма
Релиз сюжетной кампании Star Citizen (Squadron 42) вряд ли состоится в обозримой перспективе
t-dirt
16:19
картинку с бородатым забыл прилепить.
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
skydan
16:18
Я хз что это
Релиз сюжетной кампании Star Citizen (Squadron 42) вряд ли состоится в обозримой перспективе
smaximaa
16:18
Извинись
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
skydan
16:17
Ещё один лончер на рабочем столе? Идите ребята вон туды
Electronic Arts запускает распродажу к Новому году со скидками до 90%
skydan
16:16
Я хз что это
Продажи Rust превысили 9,5 млн копий, а продажи Garry’s Mod — 18,6 млн копий
Дядя Фёдор
16:15
А пипл то хавает!))
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
bomg
16:14
Ведьмак 3 - шедевр без всяких оговорок (с учетом "каменных сердец"). Но эта игра - действительно разочарование. CDPR не шмогли. Она неплохая, но она во первых не та 2077, что все это время люди ждали....
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
t-dirt
16:14
нет у рокеров 3000 разрабов, даун! шо ты пердишь, омёба??
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем