Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Представитель Intel Tiger Lake-H35 победил AMD Ryzen 9 5900HX в однопоточном тесте Geekbench

Новейшие 35 Вт модели Tiger Lake-H35 при равном уровне частот успешно соперничают с AMD Ryzen Cezanne в однопоточной производительности. Модели Intel с высокой частотой и меньшим количеством ядер, могут составить конкуренцию и в многопотоке.
[ ] для раздела Блоги
8
Дешевый Ryzen Vermeer 5600X в Регарде
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Презентация новых процессоров Intel 11-го поколения должна состояться на выставке CES 2021. Среди новинок производительные мобильные модели Tiger Lake-H35 с уровнем TDP 35 Вт, а также настольные процессоры Rocket Lake-S и материнские платы LGA1200 на базе набора системной логики 500-серии.

реклама


AMD также запланировала презентацию на CES 2021. Ожидается, что компания представит свои мобильные процессоры Cezanne и Lucienne на базе архитектур Zen3 и Zen2, мобильные видеокарты Radeon 6000-серии и, возможно, дело дойдет и до настольных видеокарт Radeon RX 6700.

Сегодня известный в Twitter энтузиаст @TUM_APISAK обнаружил результаты ряда новых мобильных моделей Intel и AMD в базе данных бенчмарка Geekbench:

  • Core i7-11370H 4/8 3,3/4,8 ГГц
  • Core i5-11300H 4/8 3,1/4,3 ГГц
  • Ryzen 5 5600H 6/12 3,3/4,24 ГГц.
анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде
RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Сравнение показывает, что Ryzen 5 5600H проигрывает i5-11300H в однопоточной нагрузке около 5%. Результат в многопотоке бесспорно за AMD, но два дополнительных ядра позволили опередить i7-11370H только на 13%. В однопоточной производительности с Core i7-11370H может сравниться новый мобильный флагман AMD — Ryzen 9 5900HX, который получил высокую пиковую турбо-частоту.

Очевидно, что ожидаемый выход во втором квартале 6 и 8-ядерных Tiger Lake-H может серьезно побеспокоить AMD — 10-нм процессоры смогут опередить аналогичные модели конкурента и в многопточной, и в однопоточной нагрузке.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel amd ryzen zen3 cezanne tiger lake-h
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
12
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
8
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB (TF10D48G3600HC18JBK) объемом 16 Гбайт
12
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A520M-Plus
11
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
33
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
45
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX435EG
5
Тестирование трех поколений видеокарт в играх F1 2018 и F1 2019
3

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 44
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 33
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 45
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 43
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi 9 Power раскупили за 30 секунд
5
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 7-й: Tropico 5
40
HMD Global представила телефон Nokia 6300 4G на Snapdragon 210 за 61 доллар
4
AMD удвоила чистую производительность процессоров Ryzen в играх и рабочих задачах за 3 года
81
KFC представила KFConsole с процессором Intel и графикой GeForce RTX
13
Core i9-11900 продемонстрировал низкий уровень производительности, уступив Core i7-10700К в C.R15/20
20
В продаже замечена эксклюзивная версия GeForce RTX 3090 от Asus по цене 6 500 долларов
2
Intel Core i9 объединили с грилем в игровой консоли KFC
13
Microsoft решила отказаться от большого обновления для Windows 10 и сосредоточится на стабильности
10
Инди-симулятор фермы Stardew Valley получил крупнейшее обновление за всё время своего существования
8
8-ядерные процессоры AMD Ryzen сравнили в играх и приложениях: чип на Zen 3 намного быстрее, чем Zen
41
Энтузиаст создал для Cyberpunk 2077 игровые модели персонажей – свинку Пеппу, Шрека и Хидео Кодзиму
5
Построить майнинг-ферму проще с новой материнской платой Biostar
6
Huawei представила 4K-телевизоры с частотой обновления 120 Гц по цене от 565 долларов
3
Стали известны значения TDP процессоров Intel Rocket Lake-S
9
Новое обновление Cyberpunk 2077 №1.05 увеличило fps на Xbox One и Xbox One Х в 2 раза до 30fps@1368p
11
С 2021 информация о поступлениях на электронные кошельки будет передаваться в ФНС
69
Партнёрские версии Radeon RX 6800 XT стоят более ста тысяч рублей
59
В Battle.net началась праздничная распродажа — Call of Duty Black Ops Cold War уже отдают со скидкой в 33 %
14
Против CD Projekt RED готовится ещё один иск – компания может столкнуться с большими трудностями
31

Популярные статьи

Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
336
Лучшие дистрибутивы Linux для игр в 2020 году
40
Наиболее интересные умные часы 2020 года: Amazfit Bip S, Amazfit GTR 2, Huawei Watch GT2 и другие
5
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
26
Ретробенчмаркинг — GeForce GTX 280 (GT200)
22
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
45
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
8
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
12
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB (TF10D48G3600HC18JBK) объемом 16 Гбайт
12

Сейчас обсуждают

Kutuz
21:18
Ну, раз улучшайзинг работает, то что в этом плохого?)
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
Kutuz
21:18
Откуда инфа про старую и бракованную матрицу?)
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
Listoman
21:17
А, ну да, если нет лучей, то нет и проблем)
В Cyberpunk 2077 нашли скрытый режим графики Cinematic RTX для топовых GPU - инструкция по активации
Антон Дмитров
21:17
опять дерьмище донатное.
Авторы War Thunder анонсировали постапокалиптический MMO-проект Age of Water
Kutuz
21:17
На вкус и цвет, но лично мне IPS экраны нравятся.
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
Kutuz
21:15
Возможно, кстати, но просто во всех официальных мануалах указано 400x200, брал оттуда инфу, сам даже внимания не обратил особо, так как не пользуюсь таким креплением.
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
Kutuz
21:14
С exFAT странно конечно и не совсем приятно, наверно самый большой косяк по моему. Сейчас как бы самое то использовать флешки большие для фильмов под данный формат, так как старых компов на ХР уже поч...
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
wwr222
21:13
Ты ж врешь,аки мерин.Пупок у твоей карты развяжется.
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
Muro
21:12
Тормозное железо на Самсунге и Лыже. Тизен и ВебОС ну очень на любителя. После Лыжи Китаец на 9 андройде просто летает. Да и Сони на ОпераОС то ещё тормозное чудо.
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
Kutuz
21:11
Железо шустрое, картинка в целом весьма ОК.
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем