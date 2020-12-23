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Презентация новых процессоров Intel 11-го поколения должна состояться на выставке CES 2021. Среди новинок производительные мобильные модели Tiger Lake-H35 с уровнем TDP 35 Вт, а также настольные процессоры Rocket Lake-S и материнские платы LGA1200 на базе набора системной логики 500-серии.

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AMD также запланировала презентацию на CES 2021. Ожидается, что компания представит свои мобильные процессоры Cezanne и Lucienne на базе архитектур Zen3 и Zen2, мобильные видеокарты Radeon 6000-серии и, возможно, дело дойдет и до настольных видеокарт Radeon RX 6700.

Сегодня известный в Twitter энтузиаст @TUM_APISAK обнаружил результаты ряда новых мобильных моделей Intel и AMD в базе данных бенчмарка Geekbench:

Core i7-11370H 4/8 3,3/4,8 ГГц

Core i5-11300H 4/8 3,1/4,3 ГГц

Ryzen 5 5600H 6/12 3,3/4,24 ГГц.

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Сравнение показывает, что Ryzen 5 5600H проигрывает i5-11300H в однопоточной нагрузке около 5%. Результат в многопотоке бесспорно за AMD, но два дополнительных ядра позволили опередить i7-11370H только на 13%. В однопоточной производительности с Core i7-11370H может сравниться новый мобильный флагман AMD — Ryzen 9 5900HX, который получил высокую пиковую турбо-частоту.

Очевидно, что ожидаемый выход во втором квартале 6 и 8-ядерных Tiger Lake-H может серьезно побеспокоить AMD — 10-нм процессоры смогут опередить аналогичные модели конкурента и в многопточной, и в однопоточной нагрузке.