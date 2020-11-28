Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



Обновление утилиты GPU-Z раскрыло существование ранее неизвестного графического процессора Intel Xe Pod. Новость о находке появилась на ресурсе MyDrivers. Отмечается, что пользователи также обнаружили графический процессор в базе данных тестового пакета Ashes of the Singularity, автором единственного тестирования является пользователь, зарегистрированный под псевдонимом IntelCanada.

реклама

Производительность Intel Xe Pod находится на достаточно низком уровне. По предположениям, это может быть встроенная графика новых настольных процессоров Intel Rocket Lake-S, которая является преемником таких решений как UHD Graphics 600-серии. Набрав 1100 баллов в пресете Min_1080p, Intel Xe Pod поравнялся с NVIDIA GT730.

анонсы и реклама RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Странно, но в базе данных Intel Xe Pod соседствует с процессором Core i5-9600K. Возможно, процессор распознан неверно или графика тестировалась на отдельной плате.

Несколько дней назад в новостях отмечалось, что надежный информатор сообщил о переносе выхода настольных процессоров Intel Rocket Lake-S обратно на январь 2021 года. Возможно, появление Intel Xe Pod намекает на подготовку процессоров к релизу.