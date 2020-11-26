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Информатор, известный в Twitter как @Bullsh1t_buster, сообщил, что начало продаж процессоров Rocket Lake-S перенесено на январь. Предполагается, что инсайдер черпает информацию от розничных продавцов и поставщиков, которые, вероятно, уже проинформированы о датах начала приема заказов.

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Неожиданный перенос старта продаж процессоров 11-го поколения может быть связан с «бумажными» релизами других производителей. Поставки новой продукции конкурентов ограничены и Intel с таким же успехом может представить следующее поколение процессоров в ограниченном количестве уже к началу года, а поставки наладить только к концу первого квартала. Технологические СМИ сделают «правильные» обзоры и заинтересуют потребителей, которые могут отложить решение о покупке процессоров конкурента.

Источник: Twitter @Bullsh1t_buster анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10 Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10 Куча RTX 3090 в Compeo.ru

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Поздний релиз 11-го поколения также не стыкуется с планами Intel представить 12-е поколение Alder Lake-S во второй половине 2021 года.

Нет сомнений, что процессоры Intel на базе новой архитектуры Cypress Cove составят конкуренцию AMD Ryzen серии 5000. Процессоры Zen3 смогли обогнать Comet Lake-S, но в 11-м поколении Intel обещает существенный прирост производительности на такт. При этом ожидается, что пиковые рабочие частоты будут достигать 5,5 ГГц. Это гарантирует существенный прирост производительности, который позволит не только догнать Zen3, но и, возможно, перегнать его в играх, а значит переманить на свою сторону большое количество потребителей.

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По данным @Bullsh1t_buster, флагманские материнские платы на базе чипсета Z590 появятся в феврале, но процессоры Rocket Lake-S сохранили исполнение LGA1200 и совместимы с платами на базе чипсета 400-серии.