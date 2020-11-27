По оценкам аналитиков, майнеры внесли большой вклад в выручку NVIDIA от продажи видеокарт
Ресурс TweakTown со ссылкой на свежий отчет в журнале Barrons сообщает, что NVIDIA заработала около $175 млн. на продаже видеокарт Ampere майнерам криптовалют. Отмечается, что изменения в алгоритмах Ethereum требуют замены старых графических процессоров, поэтому многие майнеры обновляются прямо сейчас и выбирают любые модели видеокарт GeForce RTX 30-серии, которые найдут в продаже.
реклама
Негативное влияние майнеров на доступность новых видеокарт уже неоднократно подчеркивалось ранее. Многие видели фотографии майнинг ферм на базе видеокарт Ampere еще до старта официальных продаж, что, конечно же, вызывает вопросы к поставщикам и ритейлерам.
Стоит отметить, что интерес у майнеров вызывают не только флагманские решения, но и модели среднего и бюджетного сегмента. Зачастую именно они демонстрируют лучшие показатели окупаемости, поэтому недостаток новых видеокарт будет ощущаться во всех сегментах рынка.
С другой стороны, если посмотреть на недавние данные о выручке NVIDIA за третий квартал 2021 финансового года, то в игровом сегменте показатели компании достигли $2,27 млрд. Не уточняется, какая доля из этой суммы приходится на продажи видеокарт GeForce RTX 30-серии, но $175 млн., по сравнению с общей выручкой, кажется не такой большой суммой. Возможно, оценки влияния майнеров на доступность видеокарт преувеличены?
Видеокарты AMD Radeon RX серии 6000 также заинтересовали добытчиков криптовалют. Они показывают неплохой уровень производительности. Например, по данным Twitter @BitsBeTrippin, Radeon RX 6800 с разгоном памяти до 2150 МГц и андервольтингом может выдавать хешрейт около 60 Мегахешей/с при энергопотреблении около 125 Вт.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила