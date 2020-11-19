NVIDIA сообщила о рекордной выручке за третий квартал 2021 финансового года
Компания NVIDIA в своем финансовом отчете за 3 квартал сообщила о рекордной выручке, которая составила $4,73 млрд. Это на 57% больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года и на 22%, чем в предыдущем квартале. При этом компания побила рекорды как в игровом сегменте, так и в серверном. Этому способствовал успешный запуск решений на базе архитектуры Ampere.
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Как отмечает генеральный директор NVIDIA, спрос на новые игровые видеокарты GeForce RTX огромен. Вычислительная платформа A100 также пользуется популярностью среди ведущих облачных компаний, которые развертывают ее по всему миру. На успех обречены и новые процессоры для центров обработки данных NVIDIA DPU. Компания готовится стать ведущей в эпоху искусственного интеллекта. В этом NVIDIA поможет приобретение компании ARM — сделка должна быть закрыта в первом квартале 2022 календарного года.
В грандиозные планы NVIDIA входит строительство лаборатории искусственного интеллекта в Кембридже. Компания планирует построить Cambridge-1 — самый мощный в Великобритании суперкомпьютер с искусственным интеллектом.
Показатели компании за 3 квартал превысили ожидания аналитиков. На 4 квартал NVIDIA прогнозирует выручку в размере $4,8 млрд, несмотря на ожидающееся снижение доли от реализации решений для центров обработки данных.
Источник: NVIDIA
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