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Новая видеокарта GeForce RTX 3060 Ti от NVIDIA должна быть анонсирована в ближайшие недели. Модель претендует на звание разумной покупки для игр в конце 2020 года. Производительность видеокарты выше, чем у RTX 2080 SUPER предыдущего поколения, а стоимость при этом ожидается на уровне $400 или 30 тыс. рублей. В отсутствии моделей AMD Radeon RX 6700 и XT, GeForce RTX 3060 Ti выглядит очень привлекательно для тех, кто уже сейчас хочет обновить свой игровой компьютер или собрать новую систему на базе графического решения Ampere.

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Однако появление GeForce RTX 3060 Ti под новогодней елкой находится под угрозой и причиной этому являются майнеры. Как обычно, «кибер-шахтеры» заблаговременно получили доступ к новым видеокартам и провели оценку их производительности. На китайском форуме Chiphell уже можно найти первые отчеты, в которых RTX 3060 Ti показывает неплохую производительность в майнинге криптовалюты Etherium.

При ограничении энергопотребления до 120 Вт и разгоне памяти до эффективной частоты 16 ГГц видеокарта выдает хешрейт около 61 Мегахешей в секунду. Это неплохой показатель, который, как отмечается на форуме Chiphell, делает новинку более привлекательной, чем видеокарты Radeon RX 5700.