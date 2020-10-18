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NVIDIA обновила данные о поддержке аппаратного кодирования и декодирования видеокодеков для своих новых видеокарт Ampere. Информация производителя представлена в виде удобной и понятной матрицы, в которой пользователи видеокарт NVIDIA предыдущих поколений могут сравнить возможности аппаратного ускорения своих видеокарт с новым поколением. Это полезный справочный инструмент.

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Аппаратная поддержка кодирования и декодирования — важное преимущество как для профессионалов, так и для обычных пользователей. Например, видеокарта сможет разгрузить процессор и значительно ускорить конвертирование видеофайлов, кодирование и декодирование потокового видео для комфортного стриминга и просмотра онлайн-видео в высоком качестве.

Кроме множества распространенных форматов, видеокарты NVIDIA Ampere теперь поддерживают декодирование 8-битных и 10-битных форматов AV1. Этот открытый стандарт позволяет существенно повысить сжатие и экономить трафик.

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Таким образом, видеокарты Ampere теперь включают поддержку всех форматов предыдущего поколения, а также декодирование AV1. Ранее сообщалось, что поддержка AV1 будет реализована в Windows 10 к концу ноября.