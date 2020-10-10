До конца осени в Windows 10 заработает поддержка аппаратного декодирования AV1
Компания Microsoft опубликовала на платформе techcommunity отличную новость о скором развертывании поддержки в Windows 10 аппаратного ускорения новейшего видеокодека AOMedia Video 1 (AO1).
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В соответствии с опубликованной информацией, до начала декабря все партнеры Microsoft по аппаратному обеспечению внедрят в операционную систему Windows 10 возможность аппаратного ускорения новейшего открытого стандарта сжатия видео. Все производители графических ускорителей должны подготовить обновленные драйвера для полноценной поддержки этой технологии.
Стоит отметить, что далеко не все графические ускорители аппаратно поддерживают AV1. Его поддержкой могут похвастаться только новейшие видеокарты, например NVIDIA GeForce 30 серии, но и они не могут обеспечить полную совместимость — доступно только ускорение декодирования. Новейшие встроенные графические процессоры Intel на базе архитектуры Iris Xe и еще не представленные видеокарты AMD Radeon RX серии 6000 на базе архитектуры RDNA2 также поддерживают AV1.
Как отмечает Microsoft, видео-трафик составляет значительную часть общего мирового интернет-трафика. Улучшенная технология сжатия поможет улучшить качество видео, а также снизить требования к скорости интернет соединения. Кодек AV1, разработанный Alliance for Open Media (AOM), может обеспечивать сжатие на 50% лучше, чем H.264, и на 20% лучше, чем VP9. Включение аппаратной поддержки AV1 снизит энергопотребление и увеличит время автономной работы мобильных устройств.
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