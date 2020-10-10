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До конца осени в Windows 10 заработает поддержка аппаратного декодирования AV1

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Компания Microsoft опубликовала на платформе techcommunity отличную новость о скором развертывании поддержки в Windows 10 аппаратного ускорения новейшего видеокодека AOMedia Video 1 (AO1).

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В соответствии с опубликованной информацией, до начала декабря все партнеры Microsoft по аппаратному обеспечению внедрят в операционную систему Windows 10 возможность аппаратного ускорения новейшего открытого стандарта сжатия видео. Все производители графических ускорителей должны подготовить обновленные драйвера для полноценной поддержки этой технологии.

 

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Стоит отметить, что далеко не все графические ускорители аппаратно поддерживают AV1. Его поддержкой могут похвастаться только новейшие видеокарты, например NVIDIA GeForce 30 серии, но и они не могут обеспечить полную совместимость — доступно только ускорение декодирования. Новейшие встроенные графические процессоры Intel на базе архитектуры Iris Xe и еще не представленные видеокарты AMD Radeon RX серии 6000 на базе архитектуры RDNA2 также поддерживают AV1.

Как отмечает Microsoft, видео-трафик составляет значительную часть общего мирового интернет-трафика. Улучшенная технология сжатия поможет улучшить качество видео, а также снизить требования к скорости интернет соединения. Кодек AV1, разработанный Alliance for Open Media (AOM), может обеспечивать сжатие на 50% лучше, чем H.264, и на 20% лучше, чем VP9. Включение аппаратной поддержки AV1 снизит энергопотребление и увеличит время автономной работы мобильных устройств.

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Panzerkampfwagen
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