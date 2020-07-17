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Известный журналист Чарли Демирчян (англ. Charlie Demerjian) во время своей аудио-конференции с технологической компанией Susquehanna International Group раскрыл некоторые подробности текущего положения дел в компании Intel. Процессорный гигант все еще испытывает проблемы с переходом на 10-нм техпроцесс, собственное литографическое производство Intel отстает от запланированного графика. Компания планировала вернуться к прежнему ритму производства, достигнув 7-нм техпроцесса, но когда это произойдет — неизвестно, сроки сдвигаются, поставки могут быть сорваны, а компания понесет серьезные убытки и потеряет позиции на рынке.

Над Intel сгущаются тучи — производственные проблемы могут серьезно нарушить планы компании

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Во время беседы также были затронуты причины увольнения знаменитого разработчика процессорных архитектур Джима Келлера (англ. Jim Keller), который отказался в 2018 году от должности вице-президента подразделения разработки систем автопилота в Tesla и перешел в компанию Intel для работы над новыми процессорами. По мнению Демирчяна, одной из причин увольнения стал конфликт с руководством на фоне рекомендаций Келлера перевести хотя бы часть производства на мощности TSMC, Intel была категорически против этого.

Однако последние новости от нескольких инсайдеров говорят о том, что компания все таки пойдет на этот шаг. Возможно Intel осознала, что дальнейшее промедление в переводе производства на новый техпроцесс приведет к краху и многолетнему застою в компании. За это время конкуренты далеко уйдут вперед и вернуться в строй будет практически невозможно. По неподтвержденной информации со следующего года Intel планирует производить до 20 тысяч полупроводниковых пластин на сторонних мощностях, вероятно, это будет TSMC. Это поможет компании набрать прежние обороты. По некоторым данным компания рассматривала вариант перехода уже достаточно давно, если это так, то явно не уговоры Келлера перенести производство стали причиной его увольнения. Неизвестно, какие продукты Intel планирует производить на сторонних мощностях. Возможно, это будет графика поколения Xe, а может быть Intel ускоренно переведет следующие процессоры на 7-нм, забыв о своем 10-нм техпроцессе, что, конечно, маловероятно.

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На данный момент источник новости ничем не подкрепил свою информацию, но ряд инсайдеров, в числе которых известный многим автор YouTube канала Moore's Law Is Dead, сообщил, что информация о переводе компанией Intel своего производства на сторонние мощности поступает уже давно из различных источников.