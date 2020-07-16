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Проблемы освоения компанией Intel нового техпроцесса становятся все серьезнее, однако intel стремится показать, что все под контролем и идет по плану. Проблемы решатся с переходом на 7-нм техпроцесс и компания снова вернется к стабильному обновлению литографии каждые два-три года, заявляют представители Intel. Первыми 7-нм продуктами станут графические ускорители Xe, среди которых Ponte Vecchio — высокопроизводительный GPU для суперкомпьютеров, использующий c трёхмерную компоновку Foveros и снабженный огромным объемом памяти с высокой пропускной способностью. Начало поставок Ponte Vecchio, который должен стать первым продуктом Intel на базе 7-нм техпроцесса, запланировано только на конец 2021 года. При этом массовое производство 7-нм продуктов Intel не сможет начаться до 2022 года. Подробности текущего положения дел в компании Intel раскрыл журналист Чарли Демирчян (англ. Charlie Demerjian) во время своей аудио-конференции с технологической компанией Susquehanna International Group.

Intel Xe скушал Tiger Lake

Чарли Демирчян рассказал, что компания Intel все еще испытывает проблемы с освоением 10-нм техпроцесса. Мобильные процессоры Tiger Lake-U, появление которых на рынке ожидается осенью этого года, получили только 4 ядра. Встроенное графическое ядро Xe оказалось настолько большим, что заняло все доступное пространство подложки, а увеличение ее размера для размещения большего кристалла процессора было экономически невыгодно. В результате Intel пришлось ограничиться 4-ядерными процессорными кристаллами, сделав продукт неактуальным уже для многих потребителей — конкурент уже вывел на рынок мобильные 8-ядерные гибридные процессоры.

Поставки процессоров могут сдвинуться на полтора года

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В серверном сегменте все также достаточно непросто. Компания планирует представить процессоры Ice Lake-SP к концу этого года, но крупные поставки станут возможны только в начале марта 2021 года. Очередные задержки были вызваны необходимостью совершенствования безопасности процессоров Ice Lake. Все текущие задержки и проблемы накладываются друг на друга и отодвигают производство и выпуск следующих поколений процессоров. Массовый выпуск серверных процессоров поколения Sapphire Rapids на базе 10-нм техпроцесса придется отложить из-за необходимости расширения этапа предварительного тестирования, который потребует выпуска большего числа предварительных ревизий, поэтому, несмотря на заявления представителей Intel о планах выпуска процессоров Sapphire Rapids в середине 2021 года, не стоит ожидать начала их поставок до первой половины 2022 года.

Все это приведет к сдвигу производства и поставок 7-нм процессоров поколения Granite Rapids. Их появление на рынке стоит ожидать не ранее 2023 года — это оптимистичный прогноз, соответствующий сценарию, в котором Intel сможет достаточно успешно преодолеть проблемы с освоением 7-нм техпроцесса. Компания AMD представит серверные процессоры EPYC нового поколения Milan на базе микроархитектуры Zen3 будут представлены уже в конце этого года. Ожидается, что они предложат лучшую однопоточную и многопоточную производительность в совокупности с отличной энергоэффективностью. Множество технологических гигантов уже выбрало для своих проектов процессоры AMD, поэтому задержки в выпуске серверных продуктов будут иметь серьезные последствия для Intel.

Увольнение Джима Келлера

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Компания Intel явно не может справиться с собственным литографическим производством. В сложившейся ситуации перевод производства на сторонние мощности выглядит обоснованным, TSMC и Samsung уже освоили 7-нм и 5-нм техпроцесс. На переводе производства настаивал Джим Келлер (англ. Jim Keller), который работал в компании Intel над разработкой новых процессоров. Джим Келлер смог вернуть к жизни компанию AMD, он руководил разработкой микроархитектуры Zen, которая вывела AMD из многолетнего застоя. Настоятельные рекомендации Келлера на использовании мощностей TSMC привели к конфликту с руководством и увольнению из компании. Теперь Intel пытается продолжить разработку процессоров самостоятельно. Такие решения могут в будущем стать для компании критическими.

Problems with the 10-nm process technology continue to ruin Intel’s plans, and 7 nm wait a long time