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источник изображения: trigonesoft.com

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Программа Remote System Monitor позволит превратить смартфон или планшет на базе операционной системы Android в эффективное средство мониторинга состояния персонального компьютера.

Существует множество программных средств мониторинга с выводом информации о системе на экран монитора. Но если вы не хотите, чтобы системная информация постоянно попадалась на глаза и отнимала часть экрана, то Remote System Monitor отличное решение, которое даст возможность с удобством контролировать состояние вашей системы во время игры или работы, позволяя следить за множеством параметров, таких как температура, напряжение, а также за распределением ресурсов вашего компьютера.

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источник изображения: trigonesoft.com

Remote System Monitor позволяет удаленно получать системную информацию о компонентах. Вы можете использовать его для удаленного контроля домашнего кинотеатра или медиацентра, сервера, рабочего или домашнего компьютера.





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Remote System Monitor это программа клиент-сервер. Для реализации удаленного мониторинга необходимо установить на устройство с операционной системой Android версии 4.1 или выше программу-клиент Remote System Monitor, на компьютер устанавливается одноименный сервер. Серверный клиент требует NetFramework 4.5 или выше, что делает его совместимым со всеми операционными системами Windows начиная от XP.

Remote System Monitor бесплатна. Клиент для Android доступен в Google Play Store, сервер можно скачать с официального сайта.

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