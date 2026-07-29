Это необходимо для раскрытия полного потенциала встроенного графического ядра.

По слухам, Intel продолжает разработку гибридного настольного процессора Nova Lake-S с производительной 12-ядерной интегрированной графикой на базе архитектуры Xe3P. Как утверждает инсайдер Jaykihn, для этого процессора выбрали класс мощности 65 Вт, сообщает VideoCardz.com. Это необходимо для раскрытия полного потенциала встроенного графического ядра.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Впервые о настольном процессоре Nova Lake-S с производительной интегрированной графикой заговорили в апреле 2026 года. Чипу приписывают конфигурацию, состоящую из четырёх производительных ядер P, восьми эффективных ядер E и четырёх маломощных ядер LPE. Конфигурация интегрированной графики потребует наличия двух фаз VCCGT на линии питания встроенного графического ядра.

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Хотя инсайдер не уточняет конкретные уровни энергопотребления процессора, предполагается, что не все бюджетные материнские платы смогут обеспечить полноценное питание 12-ядерной интегрированной графики. С совместимостью, вероятно, проблем не возникнет, но производительность может быть ограничена.

По предположениям, рассматриваемый процессор позволит Intel конкурировать с будущими настольными APU AMD, преемниками таких гибридных процессоров, как Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 3 8300G и других мощностью от 35 до 65 Вт. Официально информация не подтверждена, презентацию первых процессоров Intel Nova Lake-S и новых материнских плат с сокетом LGA 1954 ожидают в конце 2026 года.