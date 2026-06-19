Спрос превысил ожидания Valve.

Компания Valve обновила информацию о времени доставки Steam Controller на странице для резервирования. Текущая очередь из покупателей уже превышает производственный план Valve на этот год, доставка по новым заказам будет осуществляться в 2027 году, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Valve

Ранее в компании Valve подтвердили, что спрос на игровые контроллеры Steam Controller превысил ожидания. Производство контроллеров не останавливается, но компании потребовалось перейти к системе резервирования, которая позволяет оптимизировать и ускорить процесс производства и доставки, и более понятна для покупателей.

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Само по себе система резервирования не изменилась. Как только покупатель занимает место в очереди, Valve отправляет ему письмо с запросом на подтверждение заказа. Заказ нужно оформить в течение 72 часов, либо место в очереди перейдёт следующему покупателю. Продажи ограничены, одно из условий — один контроллер на один аккаунт Steam.

До конца лета компания Valve также должна выпустить игровые мини-ПК Steam Machine и беспроводной шлем виртуальной реальности с контроллерами Steam Frame. Поддержка Steam Machine появилась в недавнем стабильном релизе операционной системы SteamOS 3.8.