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molexandr
Результат работы AMD FSR 4.1 Upscaling на видеокартах RDNA 3 и 4 должен быть идентичен
В AMD рассказали об особенностях разработки.
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Результат работы технологии масштабирования AMD FSR 4.1 Upscaling на видеокартах RDNA 3 будет тем же самым, что и на видеокартах RDNA 4, хотя базовая модель немного отличается. Об этом журналистам TechPowerUp рассказали старший директор по программному обеспечению в AMD Терри Македон и директор по программному обеспечению Андрей Здравкович.

Источник изображения: AMD Gaming, YouTube

Первоначально модели FSR 4 разрабатывались для видеокарт RDNA 4 с аппаратной поддержкой вычислений в формате FP8. Видеокарты RDNA 3 не поддерживают этот формат с плавающей запятой, но поддерживают целочисленный формат INT8, поэтому существующие модели масштабирования должны быть модифицированы для целочисленной математики без потери качества итогового результата. Представители AMD по программному обеспечению подтвердили, что компания активно работает над этой проблемой, и дополнительная информация будет опубликована в следующем месяце, в июле, по мере приближения к релизу.

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Для RDNA 2 ситуация значительно усложняется. В аппаратной части RDNA 2 отсутствуют выделенные ускорители ИИ. Это означает, что масштабирование FSR 4.1 будет выполняться на потоковых процессорах. Это требует значительных оптимизаций для обеспечения эффективности.

Представители AMD заявили, что снизить потребление шейдерных циклов при масштабировании FSR 4.1 — это очень сложная задача. Поэтому требуется больше времени на оптимизацию, поддержка для видеокарт RDNA 2 запланирована на 2027 год.

#amd #видеокарты #fsr 4
Источник: techpowerup.com
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