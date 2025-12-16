Устройство оснащается гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395.

Представители бренда AYANEO подтвердили в социальных сетях, что новый портативный игровой компьютер премиум класса NEXT II первоначально будет доступен в рамках краудфандинговой кампании. Об этом сообщили в VideoCardz.

Источник изображения: AYANEO

В основе AYANEO NEXT II лежит 16-ядерный гибридный процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S. Устройство также оснащается 9-дюймовым OLED экраном с разрешением 2400 на 1504 пикселя, пиковой яркостью 1100 нит и многоступенчатой регулировкой частоты обновления от 60 до 165 Гц. Одним из ключевых отличий от конкурентов является наличие встроенного аккумулятора ёмкостью 115 Вт·ч. Контроллер AYANEO II включает такие элементы управления, как джойстики и триггеры с датчиками Холла, плавающую 8-позиционную крестовину и две сенсорные панели.

Источник изображения: AYANEO

Варианты конфигурации и цены пока не называют, но с уверенностью можно сказать, что дешёвым устройство не будет. Также неизвестны сроки появления в розничной продаже.