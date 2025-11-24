Новое окружение Windows 11, удобное для управления с помощью контроллера.

Полноэкранный режим Xbox поддерживается на всех портативных игровых компьютерах MSI Claw, вышедших на момент написания. Это официально подтвердили в компании MSI сегодня, 24 ноября 2025 года. В список моделей вошли игровые КПК: Claw A1M, Claw 7 AI+, Claw 8 AI+ (включая Polar Tempest Edition) и Claw A8.

Источник изображения: MSI

В полноэкранном режиме Xbox пользователям доступен интуитивно понятный интерфейс, адаптированный для игровых контроллеров. Удобство управления — далеко не единственное преимущество. Интерфейс исключает необходимость переключаться между лаунчерами популярных игровых платформ, объединяя в единую библиотеку игры Xbox Game Pass, Steam, Battle.net, Epic Games и другие. Ещё одним важным преимуществом является меньшее потребление системных ресурсов. По сравнению со стандартным окружением рабочего стола Windows 11, в полноэкранном режиме Xbox потребление оперативной памяти сокращается примерно на 5%.

Источник изображения: MSI

Панель управления MSI Quick Settings для настройки фирменных игровых КПК тоже интегрирована в полноэкранный режим Xbox. Пользователям не потребуется переключаться на классический интерфейс Windows 11, чтобы настроить питание, контроллер, ограничение частоты кадров, генерацию кадров и другие параметры.

На прошлой неделе Microsoft объявила о доступности полноэкранного режима Xbox на всех игровых КПК под управлением Windows 11. В будущем режим станет доступен и на системах другого формата, включая полноценные настольные ПК. Протестировать его можно в рамках программы Windows Insider.