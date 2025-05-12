Видеокарта дополнит линейку новых комплектующих для сборки систем со скрытой прокладкой кабелей Project Stealth.

Компания Gigabyte расширяет линейку компьютерных комплектующих Aorus Stealth Ice и помимо представленных ранее новых материнских плат готовится к выпуску панорамного корпуса и видеокарты, сообщает VideoCardz. Все комплектующие Aorus Stealth Ice выполнены преимущественно в белом цвете и в первую очередь предназначены для систем со скрытой прокладкой кабелей (Gigabyte Project Stealth). Про видеокарту в компании рассказали мало, это будет GeForce RTX 5090, а что касается корпуса, информация о нём уже доступна на сайте — это модель C500 Panoramic Stealth Ice.

Источник изображения: Gigabyte

На опубликованном тизере не видно, как к видеокарте подключается дополнительное питание. В VideoCardz полагают, что компания может использовать конструкцию, похожую на ту, что ранее применялась в видеокартах линейки WindForce Max: разъём питания был выведен на торец печатной платы, а в системе охлаждения, которая была гораздо длиннее печатной платы, была предусмотрена выемка для подключения кабеля. Тем не менее, кабель в этой конструкции никак не маскировался. В случае с новой GeForce RTX 5090 Aorus Stealth Ice разъём питания может быть спрятан внутри конструкции.

Когда видеокарта появится в продаже, пока неизвестно.