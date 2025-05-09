Бело-серо-серебристый дизайн, по четыре слота DIMM и M.2 разъёма, усиленная конструкция.

Gigabyte представила новые материнские платы Aorus Stealth Ice со скрытым расположением разъёмов на тыльной стороне, сообщает TechPowerUp. Обе платы предназначены для процессоров AMD AM5, выполнены в форм-факторе ATX и внешне очень похожи, но основаны на разных чипсетах, AMD X870 и B850, несколько отличаясь возможностями подключения внешних устройств и некоторыми другими характеристиками.

Источник изображения: Gigabyte

Источник изображения: Gigabyte

Старшая плата, Gigabyte X870 Aorus Stealth Ice, оснащена подсистемой питания 16+2+2 (питание процессора реализовано по параллельной схеме 8+8), а младшая B850 Aorus Stealth Ice — подсистемой питания 14+2+2 (питание процессора 7+7). На панели ввода-вывода платы с чипсетом B850 расположились один USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 2 Type-A, четыре USB 3.2 Gen 1 (в спецификациях на момент написания говорится о пяти), четыре USB 2.0, три аудиоразъёма, места для подключения Wi-Fi антенн, видеовыход HDMI и разъём RJ-45 для подключения к проводной Сети со скоростью до 5 Гбит/с. У платы с чипсетом X870 в дополнение ко всему перечисленному есть два USB4 с возможностью вывода изображения (режим DisplayPort Alt Mode). С остальными отличиями можно ознакомиться в спецификациях на сайте компании.

Источник изображения: Gigabyte

Источник изображения: Gigabyte

Обе материнские платы основаны на 6-слойных печатных платах светло-серого цвета, оснащаются крупными бело-серо-серебристыми радиаторами для охлаждения подсистемы питания и твердотельных накопителей, поддерживают оперативную память DDR5 со скоростью до 8200 МТ/с и выше. Поддерживается установка четырёх M.2 накопителей, два разъёма совместимы с PCIe 5.0, два с PCIe 4.0; есть два полноразмерных PCI Express, один PCIe 5.0 x16, другой PCIe 4.0 x4. Поддержка той или иной версии PCIe зависит от процессора, так, в Ryzen 8000 поддержки PCIe 5.0 нет. НА платах предусмотрены различные конструктивные решения для простой и быстрой установки/извлечения видеокарт, твердотельных накопителей, оперативной памяти, подключения/отключения Wi-Fi антенн, а также для диагностики. Конструкция плат усилена металлическим бэкплейтом, усилен основной слот PCI Express.

В Gigabyte отмечают высокую совместимость плат Project Stealth: помимо поддержки собственных корпусов Gigabyte C500P Stealth Series, компания сотрудничает с более чем 10-ю известными производителями, включая Corsair, Cooler Master, Fractal Design, Phanteks и других.