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Moleculo
NVIDIA разыгрывает GeForce RTX 5090 с оформлением в стиле «Звёздных войн» и «Звёздного пути»
Победитель выбирает только одну.

NVIDIA разыграет видеокарту GeForce RTX 5090 к празднованию дня «Звёздных войн» (May The Fourth), сообщает Tom’s Hardware. Что интересно, видеокарт в розыгрыше две, но победитель может выбрать только одну, объяснив своё предпочтение. Одна видеокарта получила оформление с рисунком истребителя X-Wing из «Звёздных войн», а другая — с рисунком звездолёта Enterprise NCC-1701 из «Звёздного пути» (Star Trek). Розыгрыш проводится среди аудитории зарубежных соцсетей, остальным, по крайней мере, можно хотя бы оценить оформление призовых версий видеокарт.

Источник изображения: @NVIDIAGeForce в социальной сети X (заблокирована в РФ)

В Tom’s Hardware отметили, что конструктивно призовые модели — это GeForce RTX 5090 в исполнении Founders Edition. От обычных версий они отличаются наличием рисунка на обратной стороне, как минимум. Спереди видеокарты не показали, возможно, на лицевой панели и/или вентиляторах тоже присутствуют тематические рисунки или наклейки. К слову, места для этого рисунка совсем немного, поскольку в конструкции Founders Edition предусмотрен сквозной продув радиатора системы охлаждения.

Источник изображения: @NVIDIAGeForce в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Пользуясь случаем журналисты также напомнили о других тематических версиях видеокарт NVIDIA, выпущенных недавно. Так, ASUS и Bethesda совместно подготовили лимитированный набор с BFGPU версией ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 к предстоящему выходу игры DOOM: The Dark Ages. Видеокарта оформлена в цветах брони «Палача Рока». Также ASUS ранее представила необычную золотистую ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition для рынка Ближнего Востока.

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#nvidia #видеокарты
Источник: tomshardware.com
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