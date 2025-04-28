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Moleculo
ASUS и Bethesda подготовили комплект с тематической RTX 5080 к выходу новой игры серии DOOM
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 в цветах брони «Палача Рока» и с рисунком на задней панели.

Тематически оформленная BFGPU версия видеокарты ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 войдёт в состав лимитированного комплекта, подготовленного ASUS и Bethesda к предстоящему выходу игры DOOM: The Dark Ages, сообщает VideoCardz. В оформлении видеокарты используются цвета бронекостюма «Палача Рока», различные тематические знаки и логотипы, наклейки на нескольких вентиляторах напоминают о новом инструменте в арсенале Думгая — это так называемый «Пилощит» или Shield Saw. На задней панели (бэкплейте) присутствует рисунок, изображающий главного героя, крушащего орды демонов. Также интересно, что радиатор системы охлаждения и кронштейн окрашены в золотистый цвет.

Источник изображения: ASUS, Bethesda, ZeniMax group, VideoCardz

Характеристики BFGPU версии видеокарты те же, что и у стандартной ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC, включая заводской разгон графического процессора до 2790 МГц в режиме ускорения. Видеокарта оснащается 16 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной и чипами GDDR7 со скоростью 30 Гбит/с. Графический процессор видеокарты предлагает 10752 CUDA ядер. Вся конструкция занимает 3,8 слота расширения в толщину и 357,6 мм в длину. Видеокарта оснащается одним 16-контактным разъёмом дополнительного питания, рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 850 Вт.

Источник изображения: ASUS, Bethesda, ZeniMax group, VideoCardz

В комплект также входит сама игра, премиальное издание с ранним доступом, набором дополнительных «костюмов», доступом к будущему DLC, цифровым артбуком и саундтреком; большой коврик для мыши с рисунком; чёрная футболка со знаком Думгая; реплика жёлтой ключ-карты. Подробнее с комплектом можно ознакомиться на сайте Bethesda. Отдельно от комплекта видеокарта не появится.

Релиз новой игры в серии DOOM запланирован на 15 мая 2025 года. Это приквел игры 2016 года.

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#видеокарты #asus #игры #bethesda #doom
Источник: videocardz.com
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