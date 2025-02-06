Тираж специального издания и цены неизвестны.

ASUS анонсировала для ближневосточного рынка специальную версию видеокарты ROG Astral GeForce RTX 5090 под названием Dhahab Edition, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

На арабском Dhahab означает золото: радиатор и кожух системы охлаждения видеокарты, кронштейн с видеовыходами и прочие элементы окрашены преимущественно в золотистый цвет. В сочетании с элементами синего цвета дизайн должен ассоциироваться с уникальным силуэтом горизонта, переходом от песка к небу. Также, по словам ASUS, в оформлении видеокарты присутствует арабская каллиграфия, демонстрирующая три основных столпа региона: силу, мужество и единство. Оформление комплектного кронштейна соответствует оформлению видеокарты.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

Конструктивно данное исполнение не должно отличаться от оригинальной версии ROG Astral GeForce RTX 5090: видеокарта оснащается крупной системой охлаждения, которая занимает четыре слота расширения и включает в своём составе испарительную камеру и четыре вентилятора.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

Цены неизвестны. На момент написания в VideoCardz отмечают, что официальные цены на оригинальную ROG Astral GeForce RTX 5090 в Америке доходят до 3080 долларов США.