Видеокарта получила систему охлаждения с тремя вентиляторами.

На одной из китайских торговых площадок замечена первая модель NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ от компании ASUS. Это косвенно подтверждает слухи о скором старте продаж видеокарт RTX 5060 Ti, а также опровергает предположения о том, что первыми в продаже могут появиться версии только с 16 ГБ видеопамяти. Что касается самой модели, это эксклюзивный для азиатского рынка бело-бирюзовый вариант из линейки Hatsune Miku, которая помимо видеокарт включает большой ассортимент компьютерных комплектующих, включая корпуса, системы охлаждения и материнские платы, а также периферию и другие устройства.

ASUS подтверждает, что эта модель оснащается 8 ГБ видеопамяти и разогнана на заводе. На одном из изображений показана конструкция системы охлаждения с тремя вентиляторами, на другом видно, что карта, по всей видимости, в толщину занимает примерно 2,5 слота, а разъём питания либо скрыт, либо просто отсутствует на рендере.

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Источник изображения: ASUS, VideoCardz

Ожидается, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ представят на следующей неделе, 15-16 апреля, после чего они появятся в продаже. Инсайдеры приписывают видеокартам 4608 CUDA ядер и GDDR7 память с общей шиной 128 бит и чипами, работающими на скорости 28 Гбит/с — общая пропускная способность памяти, как ожидается, вырастет более чем на 50%.