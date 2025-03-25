Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в интервью руководителю подразделения ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu) ответила на некоторые ключевые вопросы, связанные с новинками AMD, сообщает VideoCardz. В частности, были затронуты вопросы, связанные с внедрением 3D V-Cache в процессоры Ryzen, с новыми игровыми видеокартами на базе графической архитектуры RDNA 4 и поставками новой продукции. Глава AMD рассказала, что в первую неделю объёмы продаж старшей модели новой серии, Radeon RX 9070 XT, десятикратно превышают показатели прошлых поколений и покупатели довольны новинкой. Объёмы производства увеличиваются, чтобы удовлетворить спрос. Интервью опубликовано на китайской платформе bilibili.
«Модель 9070 XT имеет фантастический успех. Фактически, это номер один среди всех поколений AMD Radeon по продажам в первую неделю, в 10 раз больше, чем у предыдущих поколений, и нам приятно видеть, что люди довольны … Мы в восторге от этой модели и увеличиваем производство, чтобы она была доступна большему количеству любителей игр», — Лиза Су.
Интересно, что младшая модель RX 9070 не упоминается в интервью, возможно, она не пользуется таким большим спросом из-за сравнительно небольшой разницы в цене относительно RX 9070 XT.
На прошлой неделе AMD провела специальное мероприятие под названием Advancing AI, где обсуждались новейшие решения Ryzen AI и Radeon. Много внимания было уделено высококлассным APU AMD Strix Halo из серии Ryzen AI MAX 300 с ядрами Zen 5, производительной интегрированной графикой и нейронным блоком. Значительная часть внимания была сосредоточена на возможностях этого APU в работе с большими языковыми моделями DeepSeek.
Ранее в Сети также появилась информация, что на мероприятии Advancing AI компания AMD якобы заявила о том, что первая партия из 200000 видеокарт AMD Radeon RX серии 9070 была практически распродана. Позже журналисты Tom’s Hardware сообщили, что AMD опровергла эту информацию — подобные заявления на мероприятии никто не делал.