И самое главное — покупатели довольны.

Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в интервью руководителю подразделения ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu) ответила на некоторые ключевые вопросы, связанные с новинками AMD, сообщает VideoCardz. В частности, были затронуты вопросы, связанные с внедрением 3D V-Cache в процессоры Ryzen, с новыми игровыми видеокартами на базе графической архитектуры RDNA 4 и поставками новой продукции. Глава AMD рассказала, что в первую неделю объёмы продаж старшей модели новой серии, Radeon RX 9070 XT, десятикратно превышают показатели прошлых поколений и покупатели довольны новинкой. Объёмы производства увеличиваются, чтобы удовлетворить спрос. Интервью опубликовано на китайской платформе bilibili.

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«Модель 9070 XT имеет фантастический успех. Фактически, это номер один среди всех поколений AMD Radeon по продажам в первую неделю, в 10 раз больше, чем у предыдущих поколений, и нам приятно видеть, что люди довольны … Мы в восторге от этой модели и увеличиваем производство, чтобы она была доступна большему количеству любителей игр», — Лиза Су.

Интересно, что младшая модель RX 9070 не упоминается в интервью, возможно, она не пользуется таким большим спросом из-за сравнительно небольшой разницы в цене относительно RX 9070 XT.

На прошлой неделе AMD провела специальное мероприятие под названием Advancing AI, где обсуждались новейшие решения Ryzen AI и Radeon. Много внимания было уделено высококлассным APU AMD Strix Halo из серии Ryzen AI MAX 300 с ядрами Zen 5, производительной интегрированной графикой и нейронным блоком. Значительная часть внимания была сосредоточена на возможностях этого APU в работе с большими языковыми моделями DeepSeek.

Ранее в Сети также появилась информация, что на мероприятии Advancing AI компания AMD якобы заявила о том, что первая партия из 200000 видеокарт AMD Radeon RX серии 9070 была практически распродана. Позже журналисты Tom’s Hardware сообщили, что AMD опровергла эту информацию — подобные заявления на мероприятии никто не делал.