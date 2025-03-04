В Сети появилась информация о нагреве чипов до температур выше 90 градусов по Цельсию на неназванной модели.

В Сети появилось сообщение о первом потенциальном недостатке видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT, высокой температуре чипов памяти, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников. Похоже, первоисточником информации стал один из редакторов китайского технического ресурса ChipHell, опубликовавший несколько снимков утилиты GPU-Z после тестирования видеокарт. Подробности тестирования не уточняются, утверждается, что оба снимка имеют отношение к RX 9070 XT, несмотря на низкое значение Board Power на первом снимке.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

В случае, когда общая мощность видеокарты была ограничена лимитом около 240 Вт, в самой горячей точке графический процессор нагрелся до 63 градусов по Цельсию, а вот память разогрелась до 88 градусов по Цельсию. Однако в данном случае мощность видеокарты была значительно ограничена, в соответствии с официальными спецификациями TBP для RX 9070 XT ограничен значением 304 Вт.

Источник изображения: Wccftech, Bilibili (удалено)

Во втором случае мощность была выше номинальной, 329 Вт. Графический процессор в самой горячей точке разогрелся до 79 градусов по Цельсию, что можно назвать отличным результатом, но температура памяти настораживает — 94 градуса по Цельсию. Предельная температура памяти 95 градусов по Цельсию, отметили в Wccftech, при дальнейшем нагреве активируются механизмы троттлинга.

Пока рано делать выводы, поскольку источник не уточнил, какая видеокарта использовалась и в каких условиях. Возможно, это проблема конкретного образца или конкретного исполнения, проблема с плотностью контакта системы охлаждения, термопрокладкой и т.п. Тем не менее, когда появятся первые обзоры видеокарт, стоит подробнее изучить вопрос с нагревом памяти.