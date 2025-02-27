Стоить такой процессор будет значительно дороже.

Немецкая компания Thermal Grizzly будет предлагать скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D с собственной двухлетней гарантией, после скальпирования гарантия AMD уже не действует, сообщает VideoCardz.

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Процессор скальпируется, тщательно очищается от остатков заводского термоинтерфейса, припоя в случае Ryzen 7 9800X3D, а затем тестируется для проверки работоспособности. На всех этапах происходит фиксация тех или иных показателей, в частности, это детальная фотография процессора после скальпирования и очистки, отчёт об итогах тестирования — данные записываются на флеш-накопитель, который покупатель получает в комплекте со скальпированным процессором. Гарантия покрывает разгон процессора, но будет аннулирована при обнаружении механических повреждений. Подробнее о своей новой идее директор компании, известный оверклокер Роман Хартунг (Roman Hartung) под псевдонимом Der8auer, рассказал в новом видео на платформе YouTube.

Источник изображения: der8auer EN, YouTube

Стоить скальпированный процессор будет гораздо дороже обычного, судя по всему, более чем на 40%, и это ещё без учёта дополнительных расходов на второстепенные компоненты для установки системы охлаждения на процессор без крышки. Целесообразно ли такие траты, особенно в случае с AMD Ryzen 7 9800X3D, каждому решать самостоятельно, наверняка найдутся энтузиасты. В дальнейшем компания планирует выпускать скальпированные AMD Ryzen 9 9950X3D, других процессоров пока в планах нет.