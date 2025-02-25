Чем больше ядер, тем больше минимальная частота кадров в городских локациях.

Monster Hunter Wilds назвали в DSOGaming ещё одной игрой, которая работает заметно быстрее на процессорах с более чем восемью ядрами. По наблюдениям автора ресурса, игра эффективно использует до 12 процессорных ядер, но может загрузить и больше, так на процессоре AMD Ryzen 9 7950X3D активно использовались 14 ядер из 16. В основном производительность упирается в возможности видеокарты, но в городских локациях ситуация меняется — здесь больше всего нагружен процессор.

Эксперимент с включением и отключением одного кристалла с ядрами на AMD Ryzen 9 7950X3D показал, что дополнительные 8 ядер повышают минимальную частоту кадров на 14%. Используя только один 8-ядерный кристалл с 3D V-Cache минимальная частота кадров составила 78 FPS, со вторым 8-ядерным кристаллом без 3D V-Cache минимальная частота кадров возрастает до 89 FPS.

Проблемы с оптимизацией в Monster Hunter Wilds есть, отметили в DSOGaming. Процессор с большим количеством ядер, в частности, позволит компенсировать эти проблемы и повысить стабильность базовой частоты кадров для оптимальной работы генерации кадров. К слову, системные требования игры, рекомендуемые, а также требования для высоких и ультра настроек, составлены с учётом использования генерации кадров.

Результат тестирования Monster Hunter Wilds на игровой системе уровня выше среднего.

Источник изображения: Capcom

Проверить производительность системы перед релизом Monster Hunter Wilds 28 февраля можно с помощью бесплатного бенчмарка, доступного в Steam. Например, скриншот, прилагаемый разработчиками, показывает, что в разрешении 1080p при высоком качестве графики система с процессором Intel Core i7-13700KF и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti набирает 28931 балл при средней частоте кадров 84,60 FPS — оценка производительности при этих настройках «Великолепно» (Excellent). Большое количество результатов тестирования можно найти в онлайн-таблице, которую составили поклонники франшизы на портале Reddit.