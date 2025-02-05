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Moleculo
Capcom выпустила бесплатный бенчмарк Monster Hunter Wilds
Игра довольна требовательна, а системные требования начиная с рекомендуемого уровня помимо технологий масштабирования учитывают генерацию кадров.

Capcom выпустила бесплатный бенчмарк для оценки производительности систем в предстоящей игре Monster Hunter Wilds, релиз которой на ПК состоится 28 февраля, сообщает DSOGaming.

Инструментарий для тестирования потребует около 23 ГБ на диске и доступен в Steam, но не в России. Игрокам, которые ждут новый релиз от Capcom и планируют ознакомиться с ним в числе первых, специалисты рекомендуют скачать бенчмарк и проверить, обладают ли их системы достаточной производительностью.

Результат тестирования Monster Hunter Wilds на игровой системе уровня выше среднего.
Источник изображения: Capcom

На сайте игры приводится таблица, где численные оценки бенчмарка сопоставляются с качественными определениями комфортности игрового процесса. Необходимо набрать не менее 20000 баллов для оценки «Великолепно». Например, скриншот, прилагаемый разработчиками, показывает, что в разрешении 1080p при высоком качестве графики система с процессором Intel Core i7-13700KF и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti набирает 28931 балл при средней частоте кадров 84,60 FPS.

Оценки в диапазоне от 13000 до 19999 соответствуют оценке «Хорошо», а диапазон от 10250 до 12999 соответствует оценке «Играбельно». При более низких оценках рекомендуется снизить графические настройки, а если оценка бенчмарка 5199 или ниже играть будет тяжело.

На той же странице сайта игры приводятся и рекомендованные системные требования. Минимально игре потребуется процессор уровня Intel Core i5-10400 или i3-12100, AMD Ryzen 5 3600, а также видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT — это позволит рассчитывать на средние 30 FPS при минимальных настройках графики с апскейлом из 720p в 1080p.

Рекомендованные требования рассчитаны на игру в разрешении 1080p при средних настройках графики. Основное отличие в требованиях к графической подсистеме: потребуется видеокарта уровня RTX 2060 SUPER или Radeon RX 6600. Для высоких настроек графики и 1440p рекомендуется RTX 4060 Ti или RX 6700 XT, для ультра и 4K — RTX 4070 Ti, 4070 Ti Super, RX 7800 XT. Во всех этих случаях 60 FPS обещают только с апскейлерами и генерацией кадров.

В остальном потребуется не менее 16 ГБ оперативной памяти, 75 ГБ свободного пространства на твердотельном накопителе и ещё столько же в случае загрузки набора текстур повышенного разрешения.

У автора DSOGaming результаты бенчмарка на топовой системе с AMD Ryzen 9 7950X3D и NVIDIA GeForce RTX 5090 вызвали смешанные чувства. В нативном 1440p на максимальных настройках графики с трассировкой лучей удалось получить 96 FPS, при этом включение DLSS с упором на качество повысило этот показатель только на 6 FPS. При тех же настройках графики в 4K результат составил 72 FPS без апскейлера и 87 FPS с ним. Игра сильно зависит от производительности процессора. Что ещё может быть интересно, RTX 5090 за счёт генерации кадров (режим x2, многокадровая генерация не поддерживается) обеспечила около 68 FPS в 8K разрешении.

#игры #capcom #monster hunter
Источник: dsogaming.com
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