Автоматическое обновление должно стать доступно сегодня.

Mozilla собирается выпустить точечное обновление веб-браузера Firefox до версии 135.0.1, чтобы исправить уязвимости и несколько багов, сообщает gHacks. Как ожидается, автоматическое обновление станет доступно большинству пользователей уже сегодня, спустя две недели после релиза Firefox 135.

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Обновление содержит четыре исправления, не связанных с безопасностью. Исправлены проблемы: с вызовом контекстного меню на сайтах, которые отслеживают некоторые события мыши; с прокруткой страницы, из-за которой в некоторых случаях нарушалась навигация по странице с помощью внутренних ссылок (меток или якорей); с восстановлением вкладок после взаимодействия с историей браузера; с размерами иконок поисковых систем, добавленных вручную. Хотя эти проблемы могут затрагивать не всех пользователей, обновление рекомендуется установить незамедлительно из-за входящих в его состав исправлений, закрывающих уязвимости.

Чтобы форсировать автоматическое обновление, можно вызвать окно «О Firefox», выбрав соответствующий пункт меню браузера в разделе «Справка». Также новейшую версию браузера можно скачать с официального сайта Mozilla.