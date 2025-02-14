Рекомендованные цены и характеристики уже известны.

Помимо даты начала продаж GeForce RTX 5070 Ti в компании NVIDIA назвали дату, начиная с которой можно будет приобрести базовую версию RTX 5070: за рубежом видеокарта станет доступна 5 марта, — сообщает VideoCardz. На данный момент неизвестно, когда появятся обзоры младшей версии видеокарты, но в последнее время компания придерживается одной и той же стратегии — за день до начала продаж появляются обзоры видеокарт, которые планируется продавать по рекомендованной цене, в день продаж — остальные модели. Стоит напомнить, что продажи RTX 5070 Ti стартуют за рубежом 20 февраля.

Источник изображения: NVIDIA

Характеристики перечисленных видеокарт и их рекомендованные цены уже давно известны. Так, на американском рынке RTX 5070 Ti будет стоить от 749 долларов США, эталонные модели не появятся, только партнёрские. За эти деньги графический ускоритель предлагает 8960 CUDA ядер и 16 ГБ видеопамяти GDDR7. Базовая версия видеокарты появится в эталонном исполнении Founders Edition и будет стоить от 549 долларов США, предлагая 6144 CUDA ядра и 12 ГБ видеопамяти GDDR7.

Ожидается, что в ответ на новинки NVIDIA класса 70 компания AMD наконец-то выпустит новые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT. Презентация AMD запланирована на 28 февраля, продажи стартуют в начале марта.