Вариантов Founders Edition не будет.

NVIDIA официально подтвердила в социальных сетях начало продаж видеокарт GeForce RTX 5070 Ti 20 февраля, сообщает TechPowerUp. Это третья по счёту видеокарта RTX 50 семейства Blackwell, которая всё ещё заполняет сегмент «для энтузиастов», учитывая стартовую цену 749 долларов США. При этом специалисты ресурса ожидают, что значительное число видеокарт от партнёров с заводским разгоном будут стоить на старте значительно дороже 800 долларов.

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Хотя официально RTX 5070 Ti рекомендован для игры с максимальным разрешением WQHD (2560 на 1440 пикселей) или сверхшироким разрешением 3440 на 1440 пикселей, в TechPowerUp ожидают, что новинка подойдёт и для 4K UHD.

В основе GeForce RTX 5070 Ti графический процессор GB203, тот же, что в RTX 5080, но в более урезанной версии: в нём задействованы 70 из 84 вычислительных блоков SM, что в пересчёте на ядра CUDA составляет 8960 ядер. Также в GPU присутствует 280 тензорных ядер, 70 ядер трассировки лучей, 280 текстурных блоков и, вероятно, 96 блоков растеризации. Видеокарта получает 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 896 ГБ/с, что значительно больше, чем у её предшественницы.

Семейство видеокарт Blackwell продвигается за счёт эксклюзивных технологий, таких как многокадровая генерация DLSS 4, нейронные шейдеры, мега геометрия и обновлённые возможности вывода изображения с поддержкой DisplayPort 2.1b (UHBR20).

NVIDIA не будет выпускать RTX 5070 Ti в эталонном исполнении Founders Edition.