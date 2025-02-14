Продажи стартуют в начале марта.

Дэвид Макафи (David McAfee), вице-президент и главный менеджер клиентского бизнеса AMD, официально анонсировал в социальных сетях презентацию видеокарт Radeon RX серии 9000 — она состоится 28 февраля. Начало презентации запланировано на 8 утра по североамериканскому восточному времени (EST), передаёт VideoCardz. Специалист напомнил, что старт продаж видеокарт запланирован на начало марта.

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Ожидается, что на предстоящей конференции AMD наконец-то раскроет все технические подробности новых видеокарт, назовёт рекомендованные цены, а также подробно расскажет о новых возможностях и технологиях. В частности, новым видеокартам приписывают значительное повышение производительности в трассировке лучей, новые возможности для искусственного интеллекта (ИИ). Также инженеры компании разработали новую технологию реконструкции изображения FSR 4 на базе ИИ, пока известно о её совместимости только с новыми видеокартами RDNA 4.

Накануне в Сети всплыли характеристики старшей модели новой серии, Radeon RX 9070 XT, а также результат первого тестирования в бенчмарке Monster Hunter Wilds. Не вся информация о настройках бенчмарка была известна на момент публикации результата, что затрудняло сравнение, да и сейчас деталей не хватает, но хотя бы появилось подтверждение, что в тесте использовались масштабирование изображения и генерация кадров.