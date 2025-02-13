Сравнение затрудняет отсутствие информации о настройках.

Авторы гонконгского ресурса HKEPC опубликовали в социальных сетях, как утверждается, информацию о характеристиках видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT и результаты её первого игрового бенчмарка, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Видеокарта основана на графическом процессоре Navi 48, в котором задействовано 4096 потоковых процессоров, 64 блока растеризации и 256 текстурных блоков. Графический процессор работает на частоте в диапазоне от 2570 до 3100 МГц (скорее всего, это нестандартное исполнение с заводским разгоном). Видеокарта также оснащается 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и общей пропускной способностью около 645 ГБ/с. Опубликованный скриншот GPU-Z также сообщает о поддержке интерфейса PCIe 5.0 x16, но это может быть ошибкой, впрочем, ошибочными могут быть и другие показатели — неизвестно, обладает ли использованная версия утилиты полной поддержкой новых видеокарт.

Источник изображения: @hkepcmedia в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Видеокарта была протестирована в бенчмарке Monster Hunter Wilds, который на днях стал доступен в Steam перед полноценным релизом игры 28 февраля. В разрешении 1920 на 1080 пикселей и при высоких настройках графики оценка составила 36102 балла. Точные настройки графики неизвестны, что затрудняет сравнение с другими видеокартами: включена ли трассировка лучей, используется ли FSR — не сообщается.

Например, 28931 балл — результат системы с NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, опубликованный на официальном сайте Monster Hunter Wilds в качестве примера. Огромное количество результатов можно найти в онлайн-таблице, которую составили поклонники франшизы на портале Reddit. Так, 36563 балла набирает NVIDIA GeForce RTX 4070 Super с трассировкой лучей и DLSS в режиме баланс, 36220 баллов — AMD Radeon RX 6950 XT без трассировки и с FSR в режиме качество. Но без информации о точных настройках в бенчмарке RX 9070 XT значения не сравнимы.