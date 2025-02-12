Владелец считает, что ему просто не повезло.

Периодически в Сети продолжают появляться истории о выходе из строя нового оборудования. Недавно владелец NVIDIA GeForce RTX 5090 рассказал о плавлении 16-контактного кабеля питания и разъёмов, что может быть следствием проблем с неравномерной силой тока на отдельных проводах, а теперь на портале Reddit появилась свежая история о сгоревшем процессоре AMD Ryzen 7 9800X3D, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Владелец, зарегистрированный на портале под псевдонимом t0pli, сообщил, что его новая сборка, включая материнскую плату ASRock Nova X870E, проработала 20 дней. Помимо активации профиля AMD EXPO, никакого разгона не было, программное обеспечение материнской платы было обновлено до одной из последних версий (3.16).

На фотографиях, опубликованных владельцем системы, видны повреждения на процессоре и в сокете. Судя по всему, температура в районе повреждения была такой высокой, что ножки в сокете оплавились. Причём произошло это, когда система не была под высокой нагрузкой — владелец смотрел онлайн-видео.

Фотография повреждённого сокета. Источник изображения: t0pli, Reddit

Система работала 20 дней без проблем, мониторинг не показывал каких-либо отклонений в показателях, иными словами, вероятность какой-либо ошибки при сборке стремится к нулю. Учитывая, что сообщений о подобных проблемах в Сети совсем немного, владелец считает, что ему просто не повезло.

В VideoCardz напоминают о недавнем случае с выходом из строя Ryzen 7 9800X3D, но тогда удалось выяснить, что владелец допустил ошибку при сборке, криво установив процессор в сокет. В данном случае система вышла из строя при первом же запуске. Ранее похожие повреждения на процессорах Ryzen 7000 были результатом завышенного напряжения SoC, проблему решили в новых обновлениях BIOS и с тех пор прошло уже много времени.