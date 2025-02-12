Хотя случай пока описывается только один, и он связан с использованием нестандартного кабеля, специалисты начали активно искать потенциальные проблемы.

Представители NVIDIA надеялись, что проблем с 16-контактными кабелями и разъёмами питания в новой серии видеокарт удастся избежать. Как бы не так. Плавление кабелей и разъёмов снова становится одной из главных тем, хотя широко известно только об одном таком случае, и то, пострадавший владелец использовал кабель от сторонней компании, а не оригинальный от блока питания или видеокарты. Тем не менее, из-за неважной репутации 16-контактных кабелей и разъёмов даже одного случая достаточно, чтобы блогеры и различные ресурсы начали активно обсуждать эту тему и, возможно, не зря — это позволит скорее выявить потенциальные проблемы и, если они существуют, предупредить текущих и будущих владельцев новых дорогостоящих видеокарт.

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В VideoCardz изучили реакцию на результаты исследования оверклокера и YouTube блогера, известного под псевдонимом Der8auer: накануне специалист опубликовал видео, в котором указал на возможную причину недавно описанного случая с плавлением кабеля питания GeForce RTX 5090. Тестирование Der8auer показало неравномерное распределение тока по проводам кабеля и нагрев нескольких отдельных проводов до температур около 150 градусов по Цельсию.

Представители компании Falcon Northwest, специализирующейся на сборке готовых ПК, сообщили в социальных сетях, что не наблюдали подобной проблемы во время тестирования свежесобранных компьютеров с RTX 5090, которые использовали различные блоки питания и кабели питания: температура и сила тока на всех проводах была в норме. Напротив, редактор ресурса HardwareLuxx отметил, что выявил неравномерное распределение мощности по проводам кабеля питания во время тестирования RTX 5090, проблема решилась переподключением кабеля, как на стороне видеокарты, так и блока питания.

Компания MODDIY, 16-контактный кабель которой использовал владелец RTX 5090, сообщивший о плавлении, теперь рекомендует использовать с видеокартами GeForce RTX 50 только новейшие кабели 12V-2x6. В частности, новые кабели MODDIY, доступные с 2025 года, соответствуют требованиям нового стандарта и улучшены по ряду направлений: используют более толстые провода и материалы более высокого класса.

Тем временем, в Сети продолжают появляться сообщения и о плавлении RTX 4090. Так, автор ресурса DSOGaming на фоне всех этих новостей решил проверить, как поживает кабель питания в его сборке с эталонной версией RTX 4090. Оказалось, что один из контактов оплавился, причём видеокарта и система работают стабильно уже на протяжении двух лет. Когда произошло оплавление, неизвестно. Иными словами, если видимых проблем с системой и кабелем нет, это ещё не значит, что их нет вовсе.

Точная причина всех этих проблем официально не установлена, но есть множество догадок. В частности, YouTube блогер Actually Hardcore Overclocking считает, что причина в уменьшенном количестве шунтирующих резисторов: их количество уменьшилось как раз-таки с выходом RTX 4090.

«Уменьшенное количество шунтирующих резисторов означает, что устройству всё равно, равномерно ли распределено питание по всем шести кабелям с напряжением 12 В. Ни видеокарта, ни блок питания не будут знать, произошёл ли сбой в каком-либо из кабелей. Это особенно верно для кабелей сторонних производителей. Некоторые видеокарты RTX 5090 имеют два резистора, но карта Founder Edition, похоже, имеет один резистор, поэтому все 6 кабелей выглядят как один провод», — пишет VideoCardz, опираясь на выводы блогера.

NVIDIA пока не комментировала конкретные проблемы с новыми видеокартами, но сообщила, что изучает поступающие сообщения.