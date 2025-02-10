Как со стороны блока питания, так и видеокарты. Повреждены штекеры и сами разъёмы.

Пожалуй, в Сети появилась первая заслуживающая внимания история о плавлении кабеля и разъёма питания NVIDIA GeForce RTX 5090. Владелец видеокарты под псевдонимом ivan6953 рассказал о своём печальном опыте на портале Reddit. Инцидент произошёл во время игры в Battlefield V, когда потребление видеокарты согласно телеметрии программы для мониторинга составляло около 500…520 Вт. Владелец почувствовал запах гари, после чего выключил компьютер, а при изучении внутренностей сборки обнаружил оплавленные 16-контактные разъёмы и штекеры, как со стороны видеокарты, так и блока питания ASUS ROG Loki SFX-L. Обвинять NVIDIA пока не в чем — использовался нестандартный кабель питания от сторонней компании.

Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

Владелец использовал 16-контактный кабель питания от компании MODDIY. Как утверждается на сайте компании, он соответствует спецификациям ATX 3.0 и PCIe 5.0, может использоваться для питания видеокарт мощностью до 600 Вт и универсален — совместим со всеми блоками питания, у которых есть 16-контактный разъём 12VHPWR. Кабель выдержал проверку временем: около двух лет работал в системе с эталонной версией видеокарты RTX 4090. Тем не менее, с RTX 5090 он, как видно, не подружился. Владелец утверждает, что уделил повышенное внимание подключению кабеля, все штекеры были полностью вставлены до щелчка.

Неизвестно, что стало первопричиной перегрева и плавления кабеля с разъёмами. Точно непонятно, какая версия блока питания ASUS ROG Loki SFX-L используется, ATX 3.0 или 3.1, в любом случае, это премиальная линейка высококлассных блоков питания и, кажется, каких-либо проблем с данной стороны не должно быть. Единственное, что вызвало подозрения у владельца сборки, толщина контактов в разъёме на стороне блока питания — они заметно тоньше, чем в разъёме видеокарты. Кастомный кабель без проблем отработал два года с RTX 4090, тем не менее, её заявленная мощность была меньше, чем у RTX 5090: 450 против 575 Вт.

Оплавленный разъём питания на видеокарте. Источник изображения: ivan6953, Reddit (отредактировано)

Из этой истории пока лишь можно сделать следующий вывод: для питания новых видеокарт, тем более, таких мощных, как RTX 5090, стоит использовать только новейшие блоки питания, разработанные в соответствии со стандартами Intel ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1, а также только комплектный 16-контактный кабель от блока питания либо комплектный адаптер, поставляемый с видеокартой. Все кабели должны быть новые и надёжно подключены.

Это не первая история с плавлением 16-контактных кабелей и разъёмов при эксплуатации RTX 5090, однако предыдущие несколько случаев произошли, судя по всему, у рецензентов с кабелями, которые многократно подключались и отключались в рамках тестирования: контакты могли быть изношены, надёжность соединения снизиться.

Ранее в NVIDIA заявили, что не ожидают повторения случаев плавления 16-контактных кабелей и разъёмов питания, о которых сообщалось после выхода видеокарт RTX 40 серии. С тех пор многое изменилось, стандартны были доработаны и на смену первоначальному 12VHPWR пришла улучшенная версия 12V-2x6. На момент написания широко известно лишь о нескольких случаях плавления кабелей и разъёмов, но всех этих случаях есть какие-то нюансы, включая нестандартные или старые кабели. Также стоит учитывать, что владельцев RTX 5090 пока немного: если какие-то проблемы и есть, о них станет известно не сразу.