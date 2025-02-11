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Moleculo
Неравномерное распределение тока по проводам могло стать причиной плавления кабеля питания RTX 5090
Недавняя история получила продолжение.

Оверклокер Роман Хартунг (Roman Hartung), известный под псевдонимом Der8auer, высказал предположение о потенциальных проблемах с 16-контактным кабелем питания на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090, сообщает VideoCardz. Специалист обнаружил, что мощность может неравномерно распределяться по проводам: на паре 12-вольтовых проводов сила тока может достигать 22 А, мощность превышать 260 Вт, в то время как на других 12-вольтовых проводах сила тока может находиться в диапазоне 5…6 А.

Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

При такой мощности провода сильно разогреваются: под полной нагрузкой в FurMark специалисту удалось измерить максимальную температуру около 150 градусов по Цельсию.

Источник изображения: Der8auer, YouTube (отредактировано)

К расследованию Хартунга подтолкнул недавний случай с плавлением 16-контактного кабеля и разъёмов на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 и блоке питания. Как оказалось, владелец видеокарты проживает недалеко от Хартунга, что позволило выяснить дополнительные подробности. Хотя владелец использовал кастомный кабель от компании MODDIY, специалист уверен в качестве продукции этой компании.

Стоит отметить, что в своём исследовании Der8auer использовал блок питания компании Corsair с комплектным 16-контактным кабелем, который на стороне блока питания имеет два 8-контактных коннектора Corsair Type 4 или 5, которые, по заверениям производителя, выдерживают до 300 Вт мощности.


Пока что-либо утверждать преждевременно, для сравнения не хватает тестирования со стандартным адаптером NVIDIA с 16-контактного разъёма на четыре 8-контактных, а также тестирования с кабелем, который имеет на обоих концах 16-контактные коннекторы 12V-2x6. Тем не менее, похоже, что тема с плавящимися проводами и разъёмами не обойдёт стороной новую серию видеокарт.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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