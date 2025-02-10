Компания осведомлена, но дополнительной информацией пока не делится.

Представители NVIDIA подтвердили журналистам издания PC Gamer, что они осведомлены о проблемах видеокарт GeForce RTX 50 и активно расследуют поступающие сообщения, передаёт VideoCardz. В компании не уточнили, какие конкретно вопросы изучаются на данный момент, однако специалисты предполагают, что это проблемы с отсутствием изображения и «окирпичиванием» некоторых видеокарт после установки драйвера.

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В Сети накопилось достаточно жалоб на периодическое появление чёрного экрана при определённых условиях, включая изменение разрешения или настройку нескольких мониторов, у некоторых владельцев видеокарты вообще перестают определяться в системе после установки драйвера. Кому-то помогает чистая установка драйвера, кому-то принудительное переключение основного слота в режим работы PCIe 4.0, однако точная причина проблем неизвестна и надёжного решения нет. Остаётся надеяться, что, по крайне мере, часть проблем будет решена с выпуском новых драйверов.

Также в Сети описываются несколько случаев плавления кабелей и разъёмов питания на RTX 5090. Пожалуй, только один из них заслуживает внимания: владелец RTX 5090 рассказал о плавлении штекеров и разъёмов, как сто стороны блока питания, так и видеокарты, — использовался кабель питания от сторонней компании, который ранее два года без проблем работал с RTX 4090.